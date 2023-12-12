Умеров ответил, собираются ли увольнять Залужного

Умеров заявил, что в настоящее время не планируется замена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Вопрос замены главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного намеренно раскачивают как внутренне, так и внешне.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает "Укринформ".

Он заверил, что пока Залужного никто увольнять не собирается.

"В военном компоненте всегда бывают изменения, то есть ротации, кто-то переводится в резерв. В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были ко мне и с которыми я очень открыт к обществу и к своим коллегам в военной компоненте отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит, я знаю, что его раскачивают и внутренне, и внешне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?" Я открыт, если есть такие вопросы", – сказал Умеров.

Глава Минобороны заверил, что в случае возникновения необходимости смены высшего военного руководства, он сообщит об этом лично.

"Таких вопросов, как россияне хотят или наши враги хотят – нет. Если они будут, я выйду с этим вопросом и расскажу. На сегодняшний день такого вопроса нет", – заверил Умеров.

12 декабря, в День Сухопутных войск, министр обороны Рустем Умеров вместе с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным и командующим ОСУВ "Хортица" Александром Сырским посетили позиции воинов на Восточном направлении.

(слева направо) Александр Сырский, Рустем Умеров, Валерий Залужный

Напомним, что издание "Украинская правда" в своей статье утверждало, что Сырский якобы является "фаворитом Зеленского" и президент общается с ним в обход главкома Валерия Залужного.

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