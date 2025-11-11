Умеров прибыл в Турцию: стала известна причина визита

Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул 11 ноября. Он будет работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов.

Об этом Умеров написал в Telegram.

«Была договоренность – и нужно ее реализовать. Задача Президента Украины четкая — украинцы должны возвращаться домой из плена», — подчеркнул он.

Он анонсировал встречи в эти дни, в частности, в Турции.

Напомним, Зеленский предупредил о провокациях РФ в отношении пленных.

Об угрозе свидетельствует ряд факторов, которые обнаружила украинская разведка. Да, россияне хотят наполнять списки украинцев на обмен только со своей стороны, несмотря на запрос со стороны Киева. Среди прочего, РФ планирует привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращение к родителям, мол, «украинские власти не забирают».

«Готовятся такие российские провокации. Это просто попытка давления на нас. Но мы делаем все, чтобы были реализованы все предварительные договоренности об обменах, а речь шла о разных этапах обменов. Работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой», — сказал Зеленский.