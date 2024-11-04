Умеров приглашает ветеранов работать в тылу: что предлагает

Сегодня в Украине насчитывается около миллиона ветеранов

Государственный оператор тыла (ГОТ) приглашает ветеранов принять участие в реформировании системы обеспечения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

По словам Умерова, сегодня в Украине проживает около миллиона ветеранов, которые возвращаются в гражданскую жизнь после защиты страны.

"Это люди, которые имеют не только бесценный боевой опыт, но и в гражданской жизни профессионалы своего дела. Именно поэтому мы приглашаем их присоединиться к реформированию системы обеспечения Вооруженных сил Украины", – отмечает Умеров.

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Во время двухмесячной рекрутинговой кампании ветераны могут принять участие в открытом конкурсе, выбрать направление деятельности и пройти базовую подготовку для работы в тылу. Ключевые ценности ГОТ – открытость, профессиональность и добродетель – будут приоритетом при отборе и работе в команде.

Все ветераны, готовые к новым вызовам, могут заполнить анкету на официальном сайте ДОТ до 15 декабря 2024 г. по ссылке: dotua.org/ru/veterans/.

Напомним, что ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекаться к разминированию территорий. Программа трудоустройства людей с инвалидностью в Украине реализуется ООН.