Умеров утвердил кадровые изменения из-за закупок боеприпасов: кто уволен

По словам Умерова, разговоров о закупке вооружения для армии много, а результат неудовлетворительный.

Министерство обороны Украины приняло решение об увольнении нескольких ключевых лиц, ответственных за работу Агентства оборонных закупок (АОЗ), из-за невыполнения обязательств по обеспечению армии.

Об этом сообщил Рустем Умеров в Facebook.

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ", — пояснил чиновник. .

Поэтому он подал в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а также принял решение не продлевать контракт с руководителем АОЗ, Мариной Безруковой.

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Также Министерство обороны отзывает двух представителей государства по Наблюдательному совету.

"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления", – отметил Умеров.

Новым директором Агентства оборонных закупок станет Арсен Жумадилов.

Министерство обороны обещает запустить перезапуск Наблюдательного совета в ближайшее время для улучшения работы организации и предотвращения подобных проблем в будущем.

Напомним, 21 января наблюдательный совет АОЗ сообщил, что продлил контракт с Мариной Безруковой.

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