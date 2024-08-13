Умеров призвал Минобороны Франции снять запрет на удары по территории РФ

Главы Минобороны обсудили, в частности, ситуацию на фронте.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х в понедельник, 12 августа.
Умеров заявил, что призвал союзника к отмене запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противник
"Состоялся продуктивный разговор с Себастьеном Лекорню, министром вооруженных сил Франции. Мы обсудили последние события на фронте. Я отметил необходимость отмены запретов на нанесение ударов по военным целям на территории противника", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, задействует ли Украина F-16 удары по территории РФ.
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