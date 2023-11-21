Умеров прокомментировал информацию СМИ о возможной отставке Наева и Тарнавского

Умеров подчеркнул, что в целом тема смены командующих в Минобороны "проходит по всем параметрам".

Решений относительно смены украинских топ-командующих пока не было принято. Однако если они будут, это сообщат общественность.

Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом, отвечая на вопрос, планируется ли увольнение командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева и командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского.

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"Я общаюсь со всеми командующими, если такие вещи происходят, то они происходят по вопросам, которые либо поднимались раньше, либо обсуждаются для того, чтобы мы достигли большей эффективности", — сказал министр.

Он отметил, что тема смены командующих в Минобороны "проходит по всем параметрам", которые обсуждаются во внутренней среде. Однако он уточнил, идет ли это именно о Наеве и Тарнавском.

"В этом плане должны сказать, что решение пока не принято, но мы делаем все возможное, чтобы повысить эффективность. И если это произойдет, то мы будем очень открыто общаться с вами", — добавил он.

Напомним, 12 ноября "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщали, что в Минобороны рассматривают вероятность увольнения Александра Тарнавского, Сергея Наева и Татьяны Остащенко. Последнюю уволили, о чем стало известно 20 ноября.

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