Умеров прокомментировал предоставление Украине F-16: "Мы также анализируем другие платформы"

Украина должна получить западные истребители F-16 в ближайшее время. В дальнейшем говорится и о других платформах, чтобы опередить врага.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции в Киеве, сообщает "Укринформу".

"В краткосрочной перспективе мы сосредоточены на платформах F-16, в среднесрочной перспективе мы также анализируем разные платформы, потому что хотим быть впереди нашего противника. Поэтому постоянно встает вопрос F-16, F-19, F-22, F-25, других платформ. Обсуждают ли это – это всегда обсуждают. Круглосуточно", – отметил Умеров.

Работа продолжается

Как отметил министр, сейчас украинцы тренируются на платформе F-164, а также овладевают английскими курсами. В частности, проходит анализ, какие ПВО, воздушные силы, платформы и авионика нужна Вооруженным Силам Украины. Украина также ведет работу по развитию инфраструктуры для западных истребителей, состоялся и аудит.

Что касается сроков, Умеров акцентировал внимание: партнеры намерены осуществить передачу весной.

"Мы двигаемся по обязательствам, но обязательство не всегда означает передача. Это важно понимать, но мы постоянно работаем над развитием возможностей", — подытожил Рустем Умеров.

Напомним, современные истребители F-16 могут уничтожать ракетные комплексы С-300 и С-400 прямо там, где они находятся. Эти самолеты значительно помогут Украине в противодействии атакам противника.

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