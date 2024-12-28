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Умеров рассказал, как отечественные дроны обеспечили нужды войска

Умеров рассказал, как отечественные дроны обеспечили нужды войска

Фото иллюстрированное

Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс.

В 2024 году Украина достигла беспрецедентного уровня в производстве дронов для сил обороны, обеспечив 96.2% потребностей военных собственной техникой.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"В нашей стране была значительно развита отрасль дронов, которая в этом году достигла беспрецедентных масштабов производства", – говорится в сообщении.

Таким образом, по словам Умерова, благодаря заказам Минобороны отечественному производству Украина закрывает ключевые потребности воинов, уменьшая зависимость от поставок партнеров.

"96.2% – именно такую долю среди всех БПЛА для Сил обороны составили украинские дроны в этом году", – подчеркнули в Минобороны.

Как известно, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

  • свыше 1.5 миллиона FPV-дронов (вместе с ДССЗЗИ);
  • ударные коптеры-бомберы;
  • самолеты-камикадзе;
  • разведывательные дроны-крылья;
  • дальнобойные deepstrike-дроны.

Умеров добавил, что подобные цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БПЛА. А сотрудничество с отечественными предприятиями станет приоритетом Украины и в 2025 году.

Напомним, Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях Сил обороны дистанционно управляемый боевой модуль Wolly украинского производства.

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