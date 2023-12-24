Умеров рассказал, насколько критическим для войск станет отсутствие помощи США

Он заверил, что ситуация с финансами в армии "сложная, но контролируемая".

Министр обороны Рустем Умеров объяснил, насколько для Украины важен пакет помощи в 60 миллиардов долларов, который до сих пор не утвердил Сенат США.

Об этом Умеров рассказал в интервью "Суспильному".

Он заверил, что ситуация с финансами в армии "сложная, но контролируемая". Министр заверил, что российские фейки, которые якобы ЕС или США отказались помогать Украине, не соответствуют действительности.

"Когда говорить о США, там есть несколько вопросов, которые не касаются Украины. Есть внутренний вопрос стены на границе с Мексикой, которую они обсуждают. Наш последний разговор с министром обороны Соединенных Штатов – стопроцентная поддержка по вопросу Украины, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится – это главное", – сказал Умеров.

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Министр признал, что вопрос финансовой поддержки будет постоянно, пока Украина не запустит свою экономику в тех объемах, которые нам нужны.

"Мы должны смотреть, как будет действовать враг. Мы делаем план обороны, обсуждаем эти вопросы с партнерами и планируем продолжение сотрудничества. Некоторые средства, оборудование либо не вовремя приходят, либо закончились, либо придут позже. Это операционные вопросы, по которым мы с ними в постоянном контакте. И всегда даем сигнал внутреннему контуру, что поддержка идет, но мы должны смотреть на эффективность, производительность", – подытожил Умеров.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Между тем в Белом доме предупредили, что в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

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