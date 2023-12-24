Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Умеров рассказал, насколько критическим для войск станет отсутствие помощи США

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
157
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Умеров рассказал, насколько критическим для войск станет отсутствие помощи США

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: УНИАН

Он заверил, что ситуация с финансами в армии "сложная, но контролируемая".

Министр обороны Рустем Умеров объяснил, насколько для Украины важен пакет помощи в 60 миллиардов долларов, который до сих пор не утвердил Сенат США.

Об этом Умеров рассказал в интервью "Суспильному".

Он заверил, что ситуация с финансами в армии "сложная, но контролируемая". Министр заверил, что российские фейки, которые якобы ЕС или США отказались помогать Украине, не соответствуют действительности.

"Когда говорить о США, там есть несколько вопросов, которые не касаются Украины. Есть внутренний вопрос стены на границе с Мексикой, которую они обсуждают. Наш последний разговор с министром обороны Соединенных Штатов – стопроцентная поддержка по вопросу Украины, она состоится по процедуре, которую они сейчас обсуждают. Он подчеркнул, что поддержка продолжится – это главное", – сказал Умеров.

Заставит ли нехватка денег пересматривать план проведения военных операций

Министр признал, что вопрос финансовой поддержки будет постоянно, пока Украина не запустит свою экономику в тех объемах, которые нам нужны.

"Мы должны смотреть, как будет действовать враг. Мы делаем план обороны, обсуждаем эти вопросы с партнерами и планируем продолжение сотрудничества. Некоторые средства, оборудование либо не вовремя приходят, либо закончились, либо придут позже. Это операционные вопросы, по которым мы с ними в постоянном контакте. И всегда даем сигнал внутреннему контуру, что поддержка идет, но мы должны смотреть на эффективность, производительность", – подытожил Умеров.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Между тем в Белом доме предупредили, что в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
157
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация