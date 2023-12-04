Умеров сообщил о "продуктивной встрече" с главой Минобороны Бельгии: что известно

Министры обороны Украины и Бельгии обсудили ужесточение оборонно-промышленного сотрудничества.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер обсудили планы развития двустороннего партнерства, в частности усиления украинско-бельгийского оборонно-промышленного сотрудничества.
Об этом министр обороны Украины сообщил в Facebook.
"Сегодня работаем в Бельгии. Провел продуктивную встречу с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Обсудили наши планы по развитию двустороннего партнерства, в частности, усиление украинско-бельгийского оборонно-промышленного сотрудничества", — отметил Рустем Умеров.
По словам главы украинского оборонного ведомства, во время встречи также обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года.
"Благодарим наших бельгийских друзей за непреклонную поддержку", — добавил он.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе. Столтенберг и Умеров обсудили последние события на поле боя и насущные военные нужды Украины. Учитывая, что зима, как ожидается, усложнит боевые действия, генсек НАТО подчеркнул, что члены Альянса привержены усилению политической и практической поддержки нашего государства.
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