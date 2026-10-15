- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 472
- Время на прочтение
- 2 мин
Умерших «мобилизовывали», а живых — снимали с розыска: разоблачена масштабная схема в ТЦК на западе Украины
На Закарпатье и Прикарпатье разоблачили масштабные махинации в ТЦК — работники военкоматов завышали выполнение мобилизационных планов и списывали с розыска ухилянцев.
В Украине будут судить 11 бывших и действующих должностных лиц ТЦК из Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Они вносили ложные сведения в реестр «Оберег», в частности, фиктивно оформляли мобилизацию военнообязанных и незаконно снимали людей с розыска.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Закарпатье
На Закарпатье будут судить семерых работников районного ТЦК. Злоумышленники действовали в составе организованной группы. Среди них руководитель ТЦК, его тогдашний заместитель и пятеро подчиненных.
По данным следствия, с октября 2025 года по март 2026 года военные ТЦК фиктивно оформили мобилизацию 329 человек. Руководитель подтвердил данные относительно 162 человек, его заместитель еще 108, а другие участники группы внесли ложные сведения о 59 человек. Среди них были те, кто уже проходил военную службу, а также умершие.
Суд избрал им содержание под стражей с возможностью внесения залога, двоим — личное обязательство. Руководитель ТЦК отстранен от исполнения служебных обязанностей, а его заместитель переведен в другое подразделение.
Прикарпатье
На Прикарпатье обвинительные акты направили в суд в отношении четырех бывших должностных лиц ТЦК.
Двое из них внесли ложные сведения о мобилизации 49 человек, искусственно завышая показатели выполнения мобилизационного плана. Еще двое без законных оснований отменили статус розыска девяти мужчинам, которые не являлись для уточнения учетных данных и не имели оснований для отсрочки.
Таким образом, в двух областях установлено 378 случаев фиктивного оформления мобилизации и девять случаев безосновательной отмены розыска.
Ранее нардеп Федиенко рассказал, сколько в Украине уклонистов и военных в СЗЧ.