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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Умерших «мобилизовывали», а живых — снимали с розыска: разоблачена масштабная схема в ТЦК на западе Украины

На Закарпатье и Прикарпатье разоблачили масштабные махинации в ТЦК — работники военкоматов завышали выполнение мобилизационных планов и списывали с розыска ухилянцев.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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На Закарпатье и Прикарпатье выявили 378 случаев фиктивного оформления мобилизации и девять незаконных отмен розыска

На Закарпатье и Прикарпатье выявили 378 случаев фиктивного оформления мобилизации и девять незаконных отмен розыска / © Офис Генерального прокурора

В Украине будут судить 11 бывших и действующих должностных лиц ТЦК из Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Они вносили ложные сведения в реестр «Оберег», в частности, фиктивно оформляли мобилизацию военнообязанных и незаконно снимали людей с розыска.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Закарпатье

На Закарпатье будут судить семерых работников районного ТЦК. Злоумышленники действовали в составе организованной группы. Среди них руководитель ТЦК, его тогдашний заместитель и пятеро подчиненных.

По данным следствия, с октября 2025 года по март 2026 года военные ТЦК фиктивно оформили мобилизацию 329 человек. Руководитель подтвердил данные относительно 162 человек, его заместитель еще 108, а другие участники группы внесли ложные сведения о 59 человек. Среди них были те, кто уже проходил военную службу, а также умершие.

Суд избрал им содержание под стражей с возможностью внесения залога, двоим — личное обязательство. Руководитель ТЦК отстранен от исполнения служебных обязанностей, а его заместитель переведен в другое подразделение.

Прикарпатье

На Прикарпатье обвинительные акты направили в суд в отношении четырех бывших должностных лиц ТЦК.

Двое из них внесли ложные сведения о мобилизации 49 человек, искусственно завышая показатели выполнения мобилизационного плана. Еще двое без законных оснований отменили статус розыска девяти мужчинам, которые не являлись для уточнения учетных данных и не имели оснований для отсрочки.

Таким образом, в двух областях установлено 378 случаев фиктивного оформления мобилизации и девять случаев безосновательной отмены розыска.

Ранее нардеп Федиенко рассказал, сколько в Украине уклонистов и военных в СЗЧ.

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