- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Умирали в конвульсиях: полиция расследует отравление собак в Ивано-Франковске
Для установления точной причины смерти животного правоохранители назначили необходимые экспертизы.
Вечером 17 декабря в полицию Ивано-Франковска поступило сообщение от жителей города, которые обнаружили двух бездомных собак вблизи городского озера. По словам заявителей, животные бились в конвульсиях.
Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, на вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа.
На месте происшествия выяснилось, что одна дворовая собака погибла, другую — полицейские срочно доставили в ветеринарную клинику.
Тело погибшего животного сегодня передали работникам КП «Полигон».
Для установления точной причины смерти правоохранители назначили необходимые экспертизы.
В полиции добавили, что ранее получили сообщение о вероятном отравлении собак в городе Надворная. Правоохранители выехали на место происшествия, обследовали прилегающую территорию, но никаких трупов собак не обнаружили.
Сейчас правоохранители прорабатывают информацию о возможном отравлении собак в области.
Полицейские устанавливают возможных свидетелей и выясняют все обстоятельства событий. По результатам проверки будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Напомним, на Черниговщине полиция расследует факт жестокого обращения с животным. К правоохранителям обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее сосед застрелил собаку из охотничьего ружья.