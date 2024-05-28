"Умирать за Путина с чистыми волосами": волонтеры РФ насобирали оккупанту "донаты" на шампунь (фото)

Российские оккупанты собирают "донаты" на средства личной гигиены. И это далеко не шутка. Один из военных РФ порадовался в соцсети, потому что получил банку шампуня.

Об этом на своей странице в Сети написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, пропагандистские "Z-волонтеры" наконец-то закрыли "сбор" на банку шампуня для российского оккупанта.

“Все правильно: умирать при Путине его холопам позволено только с чистыми волосами. Теперь осталось только дождаться осадков”, – подчеркнул Бутусов.

Напомним, что такой себе военкор из РФ Филатов высказался о российских командирах, отправляющих солдат на мясные штурмы с мотоциклами.

Читайте также: