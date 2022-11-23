"Умное использование украинцами новых технологий": в НАТО похвалили ВСУ

Украинские военные очень удачно используют новейшие технологии, что дает им преимущество российским оккупантам на поле боя.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, пишет Укринформ.

"Одна из причин успешного вытеснения Вооруженными силами Украины российских захватчиков — разумное использование украинцами новых технологий", — отметил Бауэр.

Он подчеркнул критически важную роль технологических компаний в украинских военных успехах.

«Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили лэптопы и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, которые помогают победить в войне», – добавил адмирал.

Он уверен, что стратегическая важность технологий растет и изменит баланс в поддержании мира в будущем.

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Помощь союзников Украине

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине модифицированную версию ракет Brimstone 2 с лазерной наводкой.

А Литва передает Украине боеприпасы и зимнюю форму.

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