Умным оказался один: ВСУ показали эффектную ликвидацию русских солдат в ближнем бою (видео)

Бойцы ВСУ показали феерическое уничтожение российской штурмовой группы в ближнем бою на Торецком направлении. Враг пытался воспользоваться туманной погодой, чтобы штурмовать украинские позиции, однако россияне попали под шквальный огонь воинов 2-го механизированного батальона 28-го ОМБр.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Видео 18+ Украинские пехотинцы показали эффектную ликвидацию российских солдат в ближнем бою

"Основная часть группы была заключена на месте. В плен решил сдаться только один — наемник из Египта, которому пришлось все объяснять языком жестов", — отметил журналист.

Напомним, сегодня потери российских войск составляют 780860 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1540 военных.

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