Умолял спасти братика: на Харьковщине 16-летний парень и его сосед вывели из горящего дома бабушку и 3 детей

Умолял спасти братика: на Харьковщине 16-летний парень и его сосед вывели из горящего дома бабушку и 3 детей

Спасатели 6 часов тушили пожар в доме.

В селе Вторая Старовировка Харьковской области в ночь на 25 декабря в частном жилом доме вспыхнул пожар. Первым очнулся 16-летний парень, который бросился спасать родных.

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Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Пожар в доме произошел в 4:13, сосед семьи заметил это и сразу бросился на помощь. Он увидел, как 16-летний парень выводит из горящего дома бабушку, 13-летнюю сестру и 9-летнего мальчика, который ночевал в их доме. Подросток был испуган и просил о помощи, поскольку не смог найти своего 8-летнего братика. Тогда сосед Василий бросился к дому и с третьей попытки нашел ребенка. Мальчик лежал без сознания под кроватью.

Управление ГСЧС в Харьковской области

Всех спасенных немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом. Спасателям удалось потушить пожар в 10:00. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

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