Умоляла о помощи с балкона: в Донецкой области спасали бабушку от обезумевшего внука с топором

Умоляла о помощи с балкона: в Донецкой области спасали бабушку от обезумевшего внука с топором

Для спасения старушки пришлось привлекать полицейских спецназовцев.

В понедельник, 27 сентября, в городе Северодонецке полицейские спасли бабушку от внука, который угрожал ей топором.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

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Об инциденте в квартире одного из многоквартирных домов на улице Гоголя сообщил местный житель. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на балконе многоэтажки летнюю женщину, которая просила о помощи.

Бабушка рассказала полицейским, что в квартире находится в неадекватном состоянии ее внук, который угрожает ей убийством. К спасению и освобождения старушки привлекли спецназовцев, которые через балкон проникли в квартиру и обезвредили 26-летнего мужчину. Его временно направили в медицинское учреждение на обследование.

Женщине оказана медицинская помощь на месте.

Прокуратурой решается вопрос о правовой квалификации события.

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