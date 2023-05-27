Умоляли ехать медленнее: в Кировоградской области парни подвозили девушек, 20-летняя студентка погибла

Девушка скончалась на следующий день по дороге в больницу.

14 мая в городе Долинская Кировоградской области после аварии погибла 20-летняя Анна Мошна. За рулем находился водитель, которого недавно лишили прав на пять лет.

Как пишет Obozrevatel, в тот день парень управлял автомобилем, принадлежащим его матери.

В тот вечер Анна гуляла со своей 17-летней подругой у дома культутры. Девушки решили идти домой, но их вызвались подвезти двое молодых людей:

"Аня их не знала, кажется Катя (подруга Анны Мошной – Ред.) была с ними знакома. Девочки не очень хотели ехать, поскольку домой недалеко, но ребята их уговорили. За рулем был Евгений Лигирда, рядом с ним сел его товарищ Валерий. Дочь с подругой были на заднем сиденье", – рассказывает мама девушки Марина Мошна.

Как рассказывает женщина, водитель почему-то решил поехать другой дорогой. Вроде бы сначала завезет товарища. Когда автомобиль выехал на трассу – Евгений начал набирать скорость. Девушки испугались и просили его ехать медленнее, но водитель не обращал внимания.

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"Когда Аня поняла, что что-то идет не так, она отправила своему другу Сергею голосовое сообщение. Попросила подъехать и забрать их, потому что водитель ведет себя странно", – вспоминает мама девушки.

В результате на одном из поворотов водитель не справился с управлением и вылетел на обочину. Аня потеряла сознание, а дверь авто с ее стороны заклинило.

В больнице сказали, что "с девушкой все хорошо"

Когда на место событий вызвали скорую – врачи госпитализировали только Евгения, который мог самостоятельно передвигаться. Аню в ближайшую Устиновскую центральную районную больницу доставил полицейский. В медучреждении девушке даже не сделали рентген, хотя в случае аварии это обязательно. Ей сказали оставаться до утра в больнице, что с ней все хорошо.

Вскоре прибыл главный травматолог из Долинской с фельдшером, но почему-то увез с собой только водителя Евгения:

"Муж просил его забрать обеих девушек, бежал за ним, чтобы они взяли их с собой. Но врач только сказал, что обеих надо везти в Кропивницкий. И они уехали", – говорит мама девушки.

Марина Мошна вспоминает: врач только утром вызвала скорую из Кропивницкого, но ждать нужно было два часа. В конце концов, вызвать не удалось, тогда в Устиновской больнице нашелся УАЗ, который приехал еще через час. Только около 9 утра УАЗ поехал в направлении Кропивницкого:

"Медсестра сидела впереди, рядом с водителем. Я была у дочери и постоянно мерила ей пульс. Однако по дороге Аня умерла. Подъехала скорая, врач обнял меня и сказал, что моя дочь умерла. Я не могла в это поверить", – плачет Марина.