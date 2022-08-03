"Умоляю, помогите": жительница Мариуполя сделала щемящее фото с плакатом после вывоза в РФ

Российские оккупанты принудительно вывезли на территорию РФ жительницу Мариуполя Жанну Милащенко и отобрали у нее документы. Российские пограничники не выпускают женщину в Украину, поэтому она сделала фото с плакатом-просьбой о помощи.

На территорию России жительница Мариуполя попала вместе с дочерью, поскольку у них не было возможности сразу ехать в Украину.

Об этом дочь Оксана Милащенко рассказала 0629.

Фото с плакатом мама Оксаны сделала 17 июля. Дочь сообщила, что до сих пор вернуть Жанну в Украину ей не удалось.

"Я же пыталась вывезти маму транзитом через РФ, затем через ЕС в Украину", – объяснила Оксана.

Однако женщин задержали на границе с Россией и принудительно отправили в лагерь в Таганроге. Все документы у мамы забрали. Дочь документы не отдала, поэтому смогла покинуть территорию РФ.

"Когда поняла, что из РФ мать не выпустят, сама увезла ее к близким в Крым и вернулась в Киев. С мамой сейчас все хорошо, кроме того, что она не с нами", – рассказала Оксана.

Женщина просит помочь вернуть маму в Украину.

Фото: 0629.com.ua

Напомним, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что вывезенные в Россию украинцы проходят процедуру "фильтрации" и содержатся в бесчеловечных условиях.

Из Донбасса эвакуируют 220 тысяч человек: как происходит процедура. Ирина Верещук в ТСН

Читайте также: