Умышленное убийство или самооборона: что известно о громком событии в Николаевской области и почему возмущаются в Сети

Умышленное убийство или самооборона: что известно о громком событии в Николаевской области и почему возмущаются в Сети

Женщина смертельно ранила мужчину, который с ножом добивался ее на дискотеке.

В Николаевской области полицейские задержали женщину, которая защищаясь, убила ножом 25-летнего мужчину. Инцидент произошел 1 января в доме культуры одного из сел Николаевского района.

"30-летняя жительница одного из сел Николаевского района нанесла ножевое ранение в живот парню, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке", – говорится в заявлении полиции.

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Отмечается, что сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около шести часов утра.

"По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – пишет пресс-служба полиции.

В отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Эта ситуация мгновенно спровоцировала скандал в социальных сетях. Пользователи возмущаются, что полиция открыла против женщины дело по статье "Умышленное убийство".

Комментаторы также отмечают, что правоохранители "чистят" комментарии. "Полиция Николаевской области, а то, что вы "трете" критические комментарии (не только мой) — это этап сокрытия должностного преступления? Или просто такой стиль реагирования на замечания общества?" – возмущается Сергей Сидоренко.

В полиции объяснили, почему женщину, которая зарезала нападающего, обвиняют в умышленном убийстве

В полиции утверждают, что мужчина и женщина были знакомы, отдыхали в местном доме культуры и вместе употребляли алкогольные напитки. Конфликт между ними начался в помещении, а затем продолжился на улице. Его свидетелем стал работник клуба, также вышедший во двор.

"Из показаний свидетеля установлено, что на улице женщина забрала нож у мужчины, а работник клуба, чтобы прекратить ссору, прижал мужчину к стене. Именно в этот момент, несмотря на то, что опасности для женщины не было, она ударила знакомого ножом в живот", – пишет пресс-служба полиции.

В полиции также отметили, что женщина отказывается давать объяснения по поводу обстоятельств происшествия, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Также о возможной попытке изнасилования или нападения не заявляет и никаких телесных повреждений она не получила.

"На основе первоочередных следственных действий следователи квалифицировали событие как умышленное убийство и по согласованию с процессуальным руководителем женщине сообщено о подозрении. Впрочем, расследование продолжается, поэтому если будут установлены новые обстоятельства, возможна дополнительная правовая квалификация или переквалификация этого события", — говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что следователи будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

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