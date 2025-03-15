УНИАН отмечает 32 года работы и запускает специальное отличие для самых популярных новостных героев

Первое независимое информагентство Украины в свой день рождения начинает специальное отличие для представителей креативных индустрий, деятелей массовой культуры и шоу-бизнеса.

Один из самых популярных новостных ресурсов Украины, отметит известных украинцев, ставших самыми цитированными персонами сайта и самыми популярными новостными героями среди своей многомиллионной аудитории.

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий рассказал, что хотя для новостного проекта подобная премия кажется нетипичной, агентство решило узнать: чьей работой, творчеством, поступками и жизнью больше всего интересуются украинцы.

"Поскольку УНИАН ежемесячно читают более 10 миллионов украинцев, можно уверенно сказать, что личности, о деятельности которых больше читают на УНИАН, – в целом больше всего интересуют всех украинцев", – сказал Михаил Ганницкий.

Главная редактор УНИАН Lite Диана Могилевич добавила, что эта премия – больше, чем просто награда – это настоящий символ народного признания, знак любви и благодарности тем, кто вдохновляет, дарит эмоции и создает историю.

"Сегодня Украина в центре внимания мира, и наши звезды, наши художники звучат громче, чем когда-либо. Во времена вызовов и перемен особенно важно не только бороться, но и находить источники света, помогающие нам почувствовать жизнь глубже. Именно поэтому сейчас нужен качественный развлекательный контент – он напоминает нам, что даже в самые темные моменты искусство, юмор и красота способны поддержать, объединить и вернуть силу", – сказала Диана Могилевич.

По ее словам, УНИАН хочет показать, что у украинской культуры, таланта и искусства нет предела, а также "само сейчас наши герои заслуживают самых громких аплодисментов".

"Это премия для тех, кто светит для людей, для тех, кто является лицом Украины — сильной, яркой и несокрушимой", — подчеркнула главная редактор.

Лонглист претендентов на звание лучших в своих категориях будут обнародованы летом 2025 года, а церемония награждения состоится в конце осени.

В 2024 году вебсайт unian.ua оставался безоговорочным лидером среди новостных порталов Украины. Ресурс собирает около 10 миллионов уникальных читателей ежемесячно только из Украины, а суммарно в течение 2024 года УНИАН посетили 115 миллионов уникальных пользователей со всего мира, сгенерировав более полутора миллиардов просмотров страниц на сайте (по данным Google Analitycs).

УНИАН также является влиятельным брендом в социальных сетях: на Facebook новости агентства отслеживают около трех с половиной миллионов пользователей, в YouTube на каналы агентства подписаны почти 4,9 миллиона зрителей, а Telegram УНИАН читают более восьмисот тысяч подписчиков.

Справка:

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — это первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны, наиболее цитируемый источник новостей о событиях в стране.