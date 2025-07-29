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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Уничтожает сады, лезет в окна, вызывает аллергию: на Львовщине зафиксировали опасную бабочку (фото)

Эта бабочка поражает более 300 видов растений. Он также очень аллергенен.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Уничтожает сады, лезет в окна, вызывает аллергию: на Львовщине зафиксировали опасную бабочку (фото)

Большая белая бабочка уничтожает сады / © Госпродпотребслужба

Опасную американскую белую бабочку зафиксировали на Львовщине.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Большая белая бабочка уничтожает сады, лезет в окна и вызывает аллергию у людей.

Насекомое поражает более 300 видов растений. А заражение может быстро охватить целые деревни, отметили специалисты и пострадавшие.

Гусеница уничтожает растения на Львовщине / © Госпродпотребслужба

Гусеница уничтожает растения на Львовщине / © Госпродпотребслужба

В результате растения просто теряют все листья. К тому же его паутина покрывает заборы, дворы, подъезды. Гусеница заползает в окна, пристает к одежде, залезает в продукты.

Опасной американской белой бабочки зафиксировали на Львовщине / © Госпродпотребслужба

Опасной американской белой бабочки зафиксировали на Львовщине / © Госпродпотребслужба

У чувствительных людей контакт с ними вызывает аллергию, сыпь, зуд, раздражение кожи.

Напомним, в июле юг Украины охватил нашествие саранчи. Больше всего от нее пострадали Херсонская и Запорожская области. Эксперты говорят, что украинские поля уничтожают два вида. египетская и перелетная саранча . А у них есть свои вкусовые предпочтения.

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