- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 428
- Время на прочтение
- 1 мин
Уничтожает сады, лезет в окна, вызывает аллергию: на Львовщине зафиксировали опасную бабочку (фото)
Эта бабочка поражает более 300 видов растений. Он также очень аллергенен.
Опасную американскую белую бабочку зафиксировали на Львовщине.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Большая белая бабочка уничтожает сады, лезет в окна и вызывает аллергию у людей.
Насекомое поражает более 300 видов растений. А заражение может быстро охватить целые деревни, отметили специалисты и пострадавшие.
В результате растения просто теряют все листья. К тому же его паутина покрывает заборы, дворы, подъезды. Гусеница заползает в окна, пристает к одежде, залезает в продукты.
У чувствительных людей контакт с ними вызывает аллергию, сыпь, зуд, раздражение кожи.
Напомним, в июле юг Украины охватил нашествие саранчи. Больше всего от нее пострадали Херсонская и Запорожская области. Эксперты говорят, что украинские поля уничтожают два вида. египетская и перелетная саранча . А у них есть свои вкусовые предпочтения.
Читайте также