Уничтожал украинские книги и призывал к сотрудничеству с оккупантами: в Харьковской области обнаружили коллаборанта

В Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 33-летнему мужчине, занимавшему должность директора Дворца культуры в поселке Боровая Изюмского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как установили органы дознания, местный житель в должности руководителя заведения культуры агитировал подчиненных поддерживать новую "власть". В частности, он активно участвовал в подготовке к проведению Дня флага РФ.

"Кроме того, коллаборант призвал сотрудников к сотрудничеству с оккупационной администрацией, составлял списки украинской литературы для ее списания и уничтожения", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области ему поставлено в известность о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, ранее в поселке Чкаловское Чугуевского района Харьковской области задержали 42-летнюю предательницу. Женщина поддерживала диктатора Путина и "воевала" с гривной, уверяя, что "Россия здесь навсегда"

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