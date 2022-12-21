Уничтожал украинские книги и призывал к сотрудничеству с оккупантами: в Харьковской области обнаружили коллаборанта

Директор Дворца культуры с радостью встретил "русский мир".
В Харьковской области сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности 33-летнему мужчине, занимавшему должность директора Дворца культуры в поселке Боровая Изюмского района.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Как установили органы дознания, местный житель в должности руководителя заведения культуры агитировал подчиненных поддерживать новую "власть". В частности, он активно участвовал в подготовке к проведению Дня флага РФ.
"Кроме того, коллаборант призвал сотрудников к сотрудничеству с оккупационной администрацией, составлял списки украинской литературы для ее списания и уничтожения", — говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области ему поставлено в известность о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
Напомним, ранее в поселке Чкаловское Чугуевского района Харьковской области задержали 42-летнюю предательницу. Женщина поддерживала диктатора Путина и "воевала" с гривной, уверяя, что "Россия здесь навсегда"
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