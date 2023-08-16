Уничтожают российские мины: как волонтеры создали машину для разминирования из обычного экскаватора

Украинский инженер испытывает новый подход к разминированию, оснастив сельскохозяйственный экскаватор вращающимися цепями для выкорчевывания неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом информирует ТСН.ua со ссылкой на Insider.

Изобретатель машины, инженер по имени Виталий, рассказал в интервью Reuters, что вращающиеся тяжелые цепи с силой врезаются в землю или неразорвавшуюся мину.

"Любая мина, противотанковая или противопехотная, сдетонирует", — сказал он изданию. На видеозаписи машины в работе видно, как цепи, оснащенные тяжелыми металлическими блоками, на большой скорости кружатся над землей и приподнимают шлейфы земли, когда они ударяются о мину.

По сообщению Reuters, дизайн машины вдохновлен танком "Шерман" времен Второй мировой войны, некоторые из которых также были оснащены вращающимися цепями для разминирования.

По словам Виталия, чтобы добраться глубже под землей, к вращающемуся цилиндру можно также прикрепить ножи. Испытания против сверхмощных противопехотных мин оказались успешными, сообщил изданию эксперт по разминированию Владимир Озорян.

Это одна из нескольких волонтерских инициатив по партнерству с украинской армией, сообщает Reuters.

Украина сейчас самая заминированная страна в мире, заявил в августе министр обороны Алексей Резников в интервью The Guardian. Эксперт ООН по вопросам мин Александр Лобов подсчитал, что около трети территории страны загрязнена неразорвавшимися боеприпасами, в том числе наземными минами.

Россия установила мины в огромном количестве по всей линии фронта. Некоторые минные поля достигают около 16 км в глубину и представляют чрезвычайные трудности для контрнаступления Украины, как сообщала в июле газета The Washington Post.

Это означает, что Украина с помощью тренировок, проводимых странами-союзниками, ускоряет подготовку войск и техники, необходимых для решения этой проблемы, которая, по прогнозам, продлится еще долго после любого отступления россиян.

Один из командиров, разговаривавший с The Washington The Post, также сказал, что поставляемое Западом оборудование для разминирования оказалось удивительно легкой мишенью для российской разочаровывающей артиллерии. По состоянию на июль, Украина получила лишь 15% материалов для разминирования, которые она пригласила у западных союзников, сообщил изданию анонимный источник.

Напомним, 14 августа США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов, включающем оборудование для разминирования.

Читайте также: