Уничтожают собственную технику и выдают ее за украинскую, чтобы показать свои "победы": СБУ обнародовала разговор оккупантов

Путинские воины отчитываются, что техника уничтожается плохо, поэтому фото задерживаются.
Российские оккупанты не гнушаются уничтожать собственную технику и вооружение для картинки успехов над ВСУ. Ее они выдают за подбитую украинскую.
СБУ выложила запись телефонного разговора, на котором военнослужащие РФ решают, как подорвать технику и затем отправить фото для отчетности.
На новых перехватах СБУ слышно, как российский командир ставит перед своим подчиненным задачу: сделать фото- и видеофиксацию уничтоженных минометов. Путинские воины отчитываются, что техника уничтожается плохо, поэтому фото задерживаются.
"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!" – говорит раздраженно командир.
Напомним, что российский оккупант, родом из Херсонской области, обстреливает родную мать. Женщина живет в Украине и отказывается уезжать со своей земли. Аудиозапись разговора оккупанта с мамой была опубликована в пресс-службе СБУ.