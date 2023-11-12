Уничтожена российская техника: в Минобороны рассказали, куда девают металлолом

Последующая судьба остатков техники зависит от ее состояния.
Минобороны очищает украинские земли от остатков российской техники, выполняя распоряжение Кабмина.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
По информации, остатки уничтоженной вражеской техники собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в Украине. Перед тем как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники.
Последующая судьба остатков техники зависит от ее состояния. Есть три варианта, куда пойдет российский металлолом:
- может быть техника донором запчастей для техники ВСУ
- может стать музейным экспонатом или частью выставок
- может быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам.
Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, российская армия за минувшие сутки потеряла десятки боевых бронированных машин и артсистем. Больше о потерях РФ читайте по ссылке.
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