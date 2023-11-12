Уничтожена российская техника: в Минобороны рассказали, куда девают металлолом

Последующая судьба остатков техники зависит от ее состояния.

Минобороны очищает украинские земли от остатков российской техники, выполняя распоряжение Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По информации, остатки уничтоженной вражеской техники собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в Украине. Перед тем как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники.

Последующая судьба остатков техники зависит от ее состояния. Есть три варианта, куда пойдет российский металлолом:

может быть техника донором запчастей для техники ВСУ

может стать музейным экспонатом или частью выставок

может быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, российская армия за минувшие сутки потеряла десятки боевых бронированных машин и артсистем. Больше о потерях РФ читайте по ссылке.

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