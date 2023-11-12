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Уничтожена российская техника: в Минобороны рассказали, куда девают металлолом

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Уничтожена российская техника: в Минобороны рассказали, куда девают металлолом

Уничтоженная российская техника / Фото: Министерство обороны Украины

Последующая судьба остатков техники зависит от ее состояния.

Минобороны очищает украинские земли от остатков российской техники, выполняя распоряжение Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По информации, остатки уничтоженной вражеской техники собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в Украине. Перед тем как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники.

Последующая судьба остатков техники зависит от ее состояния. Есть три варианта, куда пойдет российский металлолом:

  • может быть техника донором запчастей для техники ВСУ
  • может стать музейным экспонатом или частью выставок
  • может быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам.

Напомним, по последним данным Генштаба ВСУ, российская армия за минувшие сутки потеряла десятки боевых бронированных машин и артсистем. Больше о потерях РФ читайте по ссылке.

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Дата публикации
Просмотры
1804
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