Уничтоженная крыша, выбитые стекла: как выглядит обстрелянный РФ дом в центре Харькова (фото)

Враг вечером 29 января попал ракетой С-300 по жилому дому в центре Харькова.
Под завалами спасатели обнаружили погибшую женщину. В результате удара разрушен последний, четвертый, этаж здания.
Об этом пишет Общественное.
В настоящее время спасатели разбирают завалы на месте обстрела. Военные РФ попали в четырехэтажку на Мироносицкой.
В результате удара разрушен четвертый этаж здания. Также пострадали квартиры на втором и третьем этажах.
Напомним, что ранения в результате обстрела получили три человека.
Добавим, что по причине обстрела Харькова подъезд одного из домов не пригоден для проживания.
Напомним, что в Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов, есть раненые.
Также ранее очевидцы опубликовали жуткие кадры атаки на Харьков.
Между тем во время обстрела дома в Харькове мужчина погибшей женщины чудом серьезно не пострадал.
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