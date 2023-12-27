Уничтожение БДК "Новочеркасск": в ВМС оценили способность РФ провести высадку десанта

Ранее Россия была вынуждена спрятать все носители калибров в порту Новороссийска.

Утрата российскими захватчиками крупного десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" существенно повлияет на способность проводить высадки десанта.

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Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа, информирует Голос Америки.

С начала широкомасштабного вторжения Россия потеряла уже три БДК, а также несколько десантных судов. После таких потерь возможность производить высадки десанта у захватчиков упала вдвое.

"То есть раньше они одновременно могли взорвать два батальона, а теперь — один", — сказал он.

Вице-адмирал отметил, что для ВСУ приоритетными целями являются корабли-носители ракет типа "Калибр", а также десантные суда.

Он напомнил, что Россия была вынуждена скрыть все носители калибров в порту Новороссийска.

"Это произошло в течение этого года. Также в течение года они вывели кроме ракетоносцев десантные корабли, патрульные корабли, сосредоточили их в Феодосии и Новороссийске", — отметил командующий ВМС ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск".

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры срочно убрали из Феодосии два своих корабля.

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