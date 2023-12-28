Уничтожение десантного корабля "Новочеркасск": разведка Эстонии увлечена операцией Украины

В разведке отметили, что атака требует очень хорошей планировки и подготовки.

Для Украины одним из самых больших достижений этого года стало вытеснение Черноморского флота России в восточную часть моря и Азовского моря. Новый удар по десантному кораблю "Новочеркасск" еще больше усилит давление на РФ.

Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает ERR.

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Он подчеркнул, что Украина по-прежнему проводила успешные атаки в Крыму.

"Очевидно, что такая атака требует очень хорошего планирования, понимания того, где дислоцируются средства ПВО Российской Федерации. Это требует хорошей подготовки и стечения обстоятельств. Безусловно, эта атака снова усилит давление на Российскую Федерацию, чтобы она переместила свои подразделения подальше от Крымского полуострова", - отметил разведчик.

Также, по его словам, после атаки оккупанты не могут использовать порты в Крыму, которые пригодны и эффективны с точки зрения их способности.

"Теперь они вынуждены перебрасывать подразделения дальше, например, в порт Новороссийска, расположенный на территории Российской Федерации, а не на оккупированных территориях", - пояснил Кивисельг.

Напомним, Россия перестала использовать "Калибры" для атак по Украине, поскольку корабли-ракетоносители вынуждены были покинуть оккупированный Крым после ряда ударов по ним.

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