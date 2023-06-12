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Уничтожение Каховской ГЭС: в Раде подсчитали огромную сумму убытков

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Уничтожение Каховской ГЭС: в Раде подсчитали огромную сумму убытков

Улицы Херсона после взрыва Каховской ГЭС. Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Глава ОВА отметил, что воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней.

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС по состоянию на сегодняшний день уже составляет более 1,5 млрд евро.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин по итогам заседания комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

"Затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней", — отметил он.

Также на заседании комитета ВР обсудили ряд вопросов по улучшению экологической ситуации на юге Украины. Речь идет о постоянном мониторинге состояния окружающей среды и эпидемиологической ситуации, срочном бурении дополнительных скважин, обеспечении жителей питьевой водой, восстановлении региона.

"Один из вопросов – это государственный контроль за ценообразованием на питьевую воду в Херсонской области. Здесь позиция четкая – никто не имеет права наживаться на чужом горе", – подчеркнул Прокудин.

Ранее эколог рассказал о самом худшем, к чему следует готовиться на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС.

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Дата публикации
Просмотры
550
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