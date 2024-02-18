Уничтожение корабля "Цезарь Куников": что произошло с большей частью экипажа

Такой вывод следует, в частности, из погодных условий и времени суток.

Скорее всего, подавляющая часть экипажа подбитого российского большого десантного корабля "Цезарь Куников" погибла. "Скорые" забирали моряков с берега, но пока неизвестно, в каком состоянии.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Как отметил Плетенчук, корабль в море сам не ходит. Соответственно, на борту российского десантного корабля "Цезарь Куников" находился экипаж.

"Учитывая условия погоды, время суток было темно, высока вероятность, что большая часть экипажа погибла. "Быстрые" забирали их с берега, но в каком состоянии сказать трудно", — пояснил он.

Спасательную операцию оккупанты начали сразу после попадания. Она продолжалась примерно сутки. Некоторых моряков доставали из воды.

"На видео даже не видели спасательных средств... Скорее всего, эти моряки оказались прямо в воде", — отметил спикер ВМС.

Напомним, в Черном море утром 14 февраля был подбит российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Его поразили дроны ГУР Минобороны Украины.

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