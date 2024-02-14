Уничтожение корабля РФ "Цезарь Куников": капитан запаса ВМС озвучил вероятное количество личного состава

Вероятность, что кто-то из экипажа выжил после поражения ИДК "Цезарь Куников", очень низка.

На корабле ВДК "Цезарь Куников", кроме 60 членов экипажа, могли находиться морские пехотинцы, которые должны участвовать в учениях Черноморского флота РФ

Об этом заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире Эспрессо.

По его словам, на затопленном "Цезарь Куников" было не менее 60 военнослужащих.

Точнее, от 56 до 64 экипажа такого типа корабля. Впрочем, стоит отметить, что это большой десантный корабль, который имеет еще четыре десантных кубрика на роту морской пехоты. Поэтому при переезде из Новороссийска в Севастополь на такой тип корабля добавилось еще немало военнослужащих. Также, судя по взрыву, "Цезарь Куников "перевозил боеприпасы ", — объяснил Лакийчук.

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В то же время вероятность, что кто-то из экипажа выжил, после поражения ИДК "Цезарь Куников", очень низка

"ВДК "Цезарь Куников" должен был привлекаться к учениям Черноморского флота РФ, которые сейчас проходят. Поэтому, по всей вероятности, что морские пехотинцы все же были на этом корабле. В частности, более 120 человек. Все же количество не имеет такого большого значения. Все, кто был на этом корабле пошли ко дну вместе с судном", — добавил он.

Напомним, утром 14 февраля в Черном море был уничтожен российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников ". Операцию провели украинские военные совместно с разведчиками.

Разведчики сообщили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

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