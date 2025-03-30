Уничтожение крейсера "Москва": представитель ВМС уточнил роль США в нанесении ракетного удара

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук / © Зеркало недели. Украина

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Операция по уничтожению корабля-флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» была полностью спланирована и исполнена исключительно Военно-морскими силами ВСУ.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона, комментируя информацию издания The New York Times о том, что эта атака якобы разозлила некоторых американских политиков, потому что «украинцы не предупредили их об этом».

По его словам, эта информация американского издания не соответствует действительности, в частности, в контексте получения координат российского корабля от американской стороны.

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«Мы не получали никаких координат по местонахождению крейсера “Москва“ и операция по уничтожению этого корабля-флагмана Черноморского флота была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами», — заверил Плетенчук.

Спикер ВМС подчеркнул, что нанесение огневого поражения согласовывалось исключительно с украинским высшим руководством.

«Информация о координации и предоставлении точной информации о местонахождении [крейсера “Москва“] не соответствует действительности. Так же, как информация о том, что это необходимо было согласовывать», — подытожил он.

Напомним, в расследовании NYT о роли американцев в украинских операциях против России говорится, что американские чиновники разозлились, когда Украина успешно нанесла удар по российскому крейсеру «Москва».