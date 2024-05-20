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Уничтожение носителя "Калибров", вероятная гибель президента Ирана: главные новости ночи 20 мая 2024 года

Уничтожение носителя "Калибров", вероятная гибель президента Ирана: главные новости ночи 20 мая 2024 года

Место падения вертолета президента Ирана

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Крыму, вероятно, затонул носитель "Калибров" после удара ВСУ Читать далее –>
  • Найден вертолет президента Ирана: все пассажиры, вероятнее всего, погибли — СМИ (видео) Читать дальше –>
  • Во Львовской области сработали силы ПВО — ОВА Читать далее –>
  • Россия атаковала Украину иранскими ударными БПЛА Читать далее –>
  • США и Европа приближаются к использованию российских активов для помощи Украине — NYT Читать далее –>

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