Уничтожение носителя "Калибров", вероятная гибель президента Ирана: главные новости ночи 20 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Крыму, вероятно, затонул носитель "Калибров" после удара ВСУ Читать далее –>
- Найден вертолет президента Ирана: все пассажиры, вероятнее всего, погибли — СМИ (видео) Читать дальше –>
- Во Львовской области сработали силы ПВО — ОВА Читать далее –>
- Россия атаковала Украину иранскими ударными БПЛА Читать далее –>
- США и Европа приближаются к использованию российских активов для помощи Украине — NYT Читать далее –>
Читайте также: