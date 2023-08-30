Уничтожение российских ИЛ-76 и ночная атака ракетами на Украину: главные новости ночи 30 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 30 августа 2023:
- Россия ночью атаковала Киев крылатыми ракетами Читать далее –>
- Российская разведка хочет создать в Польше агентурную сетку против власти Читать далее –>
- В ряде российских регионов раздались взрывы: сообщается об атаке БпЛА Читать далее –>
- В российском Пскове на аэродроме раздались сильные взрывы: повреждены 4 самолета ИЛ-76 Читать далее –>
- Россия атаковала Одесщину крылатыми ракетами Читать далее –>
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