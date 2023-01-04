Уничтожение российских военных в Макеевке: в Минобороны РФ назвали "основную причину трагедии"

В Макеевке увеличилось число убитых "мобиков": в РФ назвали "причину смерти".

Число убитых в Макеевке российских военнослужащих увеличилось до 89.

Об этом утверждают в МО РФ.

Также среди погибших в результате украинского удара по Макеевке – заместитель командира полка подполковник Бачурин.

При этом российские силовики считают, что «основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом вопреки запрету мобильных телефонов». Мол, якобы «данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара».

К тому же по итогам расследования ситуации в Макеевке виновные должностные лица будут привлечены к ответственности, заявили в Минобороны России.

"Принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», - говорится в сообщении силовой структуры, которое тиражируют пропагандистские «СМИ».

Гибель российских военных в Макеевке

Из-за удара ВСУ по оккупантам в Макеевке NYT назвало эту ситуацию позором для российского диктатора Владимира Путина. При этом российские блоггеры-пропагандисты и некоторые чиновники обвиняют в этом провале российских военных.

Военный эксперт Олег Жданов озвучил новые подробности уничтожения российских "мобиков" в Макеевке. Также Минобороны РФ не удалось скрыть событие, поскольку одновременно исчезла связь с таким количеством людей.

Напомним, что по информации источников, в оккупированной Макеевке Донецкой области в ночь на 1 января в помещении училища погибли отнюдь не несколько десятков российских военных, а несколько сотен.

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