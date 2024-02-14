Уничтожение российского корабля "Цезарь Куников": кто и как потопил судно (видео)

Украинские разведчики потопили большой десантный корабль России "Цезарь Куников". С этим делом справились морские дроны "Magura V5".

Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины 14 февраля уничтожили крупный десантный корабль "Цезарь Куников" черноморского флота государства-агрессора России. Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины.

Об этом ГУР сообщило в Telegram.

Отмечается, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

"В итоге "цезарь куников" получил критические пробоины в левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад", — говорят в ГУР.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24.

Следует добавить, что крупный десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 — один из новейших российских судов. Он мог вмещать 87 членов экипажа на борту и использовался Москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Как спецназовцы ГУР уничтожили российский корабль "Цезарь Куников": видео

Напомним, утром 14 февраля в Крыму раздались взрывы. В Министерстве обороны России заявили об атаке БПЛА над Чёрным морем.

Впоследствии украинские СМИ со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что в Черном море был подбит российский корабль "Цезарь Куников". Эту информацию вскоре подтвердил и Генштаб ВСУ.

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