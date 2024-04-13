Уничтожение российского крейсера "Москва" два года назад: в ВМС раскрыли детали операции

Украинские военно-морские силы два года назад, 13 апреля, нанесли удар по знаменитому российскому крейсеру "Москва". В результате атаки корабль пошел ко дну Черного моря в 120 километрах от Одессы.

О деталях военной операции рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

По словам спикера, важную роль в этот день сыграла облачность и дождливая погода.

"Первая ракета "Нептун" поразила крейсер "Москва" и оставила его без руководящего состава. В свою очередь, враг был уверен в своих силах и не рассчитывал на такой удар, это и привело к потере корабля. Экипаж уже не мог получать соответствующие команды, а сами они не отработали по собственной инициативе и потому, конечно, потеряли корабль", — вспоминает Плетенчук.

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Он добавляет, что "судя по тем событиям, которые сопровождали эту операцию, враг шел малым ходом".

"То есть кафиры даже не боялись, и на своих имперских амбициях, считали, что находящиеся на, как у них называют, убийцы авианосцев, и они неприкосновенны", — добавил военный.

Вторая ракета: последствия

Плетенчук заметил, что россияне даже имея на вооружении своего боевого корабля три эшелона ПВО, не воспользовались им в полном составе.

" 2 из 3 расчетов ПВО, которые были на корабле, вообще молчали. Было такое впечатление, что там пустые посты, вот поэтому, это российское "авось пронесет", в очередной раз сработало против носителей этого менталитета", — сказал представитель ВМС ВСУ.

Что известно о крейсере "Москва"

Флагман "Москва" стал настоящей утратой для россиян. Построенный в украинском городе Николаев корабль принадлежал к океаническому классу, и его затопление в акватории Черного моря показало, что никто не может быть нетронутым на территории Украины.

Все касательные лица оценили важность этого факта, и конечно, захватчики понимали сколько Россия теряет имиджево, и насколько это болезненно для имперских амбиций. Этот корабль был рассчитан на более активные боевые действия и его нахождение в акватории Черного моря вообще вызвало много вопросов, но они исчезли вместе с крейсером Москва", — резюмировал военный.

Напомним, 13 апреля 2022 года украинские военные дважды поразили ракетами флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

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