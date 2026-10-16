Уничтожение Су-34: в РФ истерика после удара "Нептунов", требуют срочно отвести авиацию от границ

«Нептун» / © Министерство обороны Украины

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В ночь на 15 октября Силы обороны Украины нанесли удар крылатыми ракетами «Нептун» по военному аэродрому «Борисоглебск» в Воронежской области РФ, что примерно в 267 км от границы с Украиной. В результате атаки повреждены шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34М и техническое оборудование.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате удара четыре самолета Су-34 были уничтожены, а еще два — повреждены. Опубликованные спутниковые снимки также зафиксировали повреждение четырех самолетов на аэродроме.

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Один из российских военных блогеров, комментируя прилет, признал необходимость усиления противовоздушной обороны для защиты авиации вблизи украинской границы. По его словам, российские вооруженные силы могут сберечь свои авиационные активы путем временного вывода всей фронтовой, далекой и военно-транспортной авиации за пределы радиуса 400 км от международной границы Украины.

Американские аналитики отмечают, что российские вооруженные силы регулярно используют истребители-бомбардировщики Су-34М для ракетных ударов и атак управляемыми авиабомбами по Украине.

«Это позволяет российским вооруженным силам совершать больше боевых вылетов во время серий ударов, продлевая срок службы двигателей самолетов и потребляя меньше авиационного топлива», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, если Украина заставит российскую авиацию действовать подальше от границы, то у Сил обороны будет больше времени для выявления вражеских вылетов и приведения противовоздушной обороны в готовность. Это потенциально поможет снизить разрушительные последствия российских ракетных атак, подытожили в Институте.

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Напомним, в ночь на 15 октября ракеты атаковали военный аэродром «Борисоглебск», где базируются носители управляемых авиабомб (КАБ). Украинские военные подтвердили удары береговым ракетным комплексом «Нептун».

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два — поражены. По его словам, самолеты были готовы к новым атакам на Украину и оснащены авиабомбами.

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