Уничтожение Трипольской ТЭС: что известно о сроках восстановления и возможно ли это вообще

"Центрэнерго" хочет возобновить Трипольскую ТЭС, но о сроках пока молчат.

Продолжается разбор завалов в результате удара по Трипольской ТЭС. Глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота заявил, что перед тем как перейти к оценке ущерба, необходимо демонтировать тяжелые бетонные конструкции.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Сроки восстановления ТЭС

Гота рассказал, что в настоящее время сроки восстановления станции уже примерно ясны. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела схожую "картину". Тогда блоки не были разрушены, но остановлены и не способны к работе.

"И мы за несколько месяцев уже входили в зиму почти с максимальной мощностью. Поэтому мы знаем, как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки. Но назвать эти термины не могу в силу объективных причин", — объяснил он.

Полная потеря генерации

"Это тепловая генерация, это маневренная генерация. То есть мы это ощутим в пиках потребления электроэнергии", — рассказал председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".

Он отметил, что маневренная генерация работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие генерации не могут этого сделать.

"Не ветер, не солнце, не гидро, а вот теплогенерация это может делать. Ну, к сожалению, сегодня уже не может", — отметил Гота.

Будут ли отключение света

По словам Гота, ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.

"Я надеюсь, что киевляне не почувствуют на сегодняшний день (последствий — ред.). Но это уже вопрос не только к нам, а ко всей энергосистеме Украины. На сегодняшний день у меня есть информация, что ситуация стабильная", — добавил он.

Атака на Трипольскую ТЭС

В ночь на 11 апреля атаки российских войск полностью разрушили Трипольскую теплоэлектростанцию в Киевской области. Она снабжала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Позже стало известно, что в результате массированной атаки российских войск, вся генерация ПАО "Центрэнерго" была полностью уничтожена.

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