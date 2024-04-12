Уничтожение Трипольской ТЭС: почему РФ удалось попасть в станцию и можно ли ее восстановить

Трипольская ТЭС в Киевской области, которая была разрушена в результате российских ракетных ударов 11 апреля, можно восстановить и энергетики уже даже имеют предложения по предоставлению оборудования от европейских стран.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в эфире украинской службы "Голоса Америки".

По его словам, учитывая постоянную опасность атак РФ возобновление Трипольской ТЭС без предоставления Украине систем ПВО – "бесполезное дело".

"Любое подлежит восстановлению. Прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали вовсе. То есть восстановить мы можем все. Без международных партнеров это сделать почти невозможно. Поэтому мы уже имеем определенные обещания предоставить нам трансформаторы"., турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны — это, мягко говоря, напрасное дело будет", — подчеркнул он

Гота подчеркнул, что часть баллистических сверхзвуковых ракет, лететь в направлении станции, удалось сбить. Впрочем, за неимением ракет для систем ПВО, часть воздушных целей все же достигли цели и уничтожили ТЭС.

Отмечается, что Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти три миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, накануне, 11 апреля, армия РФ массированно ударила по объектам энергетики. Россияне выпустили десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. Прошло без погибших и пострадавших.

В частности, ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

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