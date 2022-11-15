Уничтожение вражеской "С-300" и взрывы в Запорожье: главные новости ночи 15 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 15 ноября 2022 года:
- В Запорожье ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
- США могут передать Украине модифицированные беспилотники Grey Eagle. Читать дальше –>
- Группа депутатов в Европарламенте предлагает признать Россию страной-террористом. Читать дальше –>
- На юге ВСУ уничтожили установку "С-300" и ЗРК "Тор-М2". Читать дальше –>
- "Нашим очень тяжело, продолжаются бои": Арестович назвал, где на фронте у россиян есть преимущество. Читать дальше –>
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