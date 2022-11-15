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Уничтожение вражеской "С-300" и взрывы в Запорожье: главные новости ночи 15 ноября 2022

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Уничтожение вражеской "С-300" и взрывы в Запорожье: главные новости ночи 15 ноября 2022

Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 15 ноября 2022 года:

  • В Запорожье ночью раздались взрывы. Читать дальше –>
  • США могут передать Украине модифицированные беспилотники Grey Eagle. Читать дальше –>
  • Группа депутатов в Европарламенте предлагает признать Россию страной-террористом. Читать дальше –>
  • На юге ВСУ уничтожили установку "С-300" и ЗРК "Тор-М2". Читать дальше –>
  • "Нашим очень тяжело, продолжаются бои": Арестович назвал, где на фронте у россиян есть преимущество. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
642
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