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- Украина
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Уничтожен частный жилой дом: мэр Луцка рассказал о последствиях ночного обстрела
Ракетный удар ночью 12 июля вызвал уничтожение частного дома в Луцке.
В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.
Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук
Кроме того, в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна.
«Было возгорание частного автомобиля. Остальная информация об ущербе уточняется», — заявил Полищук.
По состоянию на данный момент информации о погибших нет.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 12 июля нанесли массированный ракетно-дороновый удар по Украине.
Мы ранее информировали, что в России в ночь на 12 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.