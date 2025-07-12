Уничтожен частный жилой дом: мэр Луцка рассказал о последствиях ночного обстрела

Последствияу удара по Луцку

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В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук

Кроме того, в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна.

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«Было возгорание частного автомобиля. Остальная информация об ущербе уточняется», — заявил Полищук.

По состоянию на данный момент информации о погибших нет.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 12 июля нанесли массированный ракетно-дороновый удар по Украине.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 12 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

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