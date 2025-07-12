ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2489
Время на прочтение
1 мин

Уничтожен частный жилой дом: мэр Луцка рассказал о последствиях ночного обстрела

Ракетный удар ночью 12 июля вызвал уничтожение частного дома в Луцке.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия удара по Луцку

Последствияу удара по Луцку

В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук

Кроме того, в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна.

«Было возгорание частного автомобиля. Остальная информация об ущербе уточняется», — заявил Полищук.

По состоянию на данный момент информации о погибших нет.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 12 июля нанесли массированный ракетно-дороновый удар по Украине.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 12 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie