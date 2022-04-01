Уничтожено 60% личного состава: из-за потерь в РФ по возвращении из Украины расформируют батальон

Уничтожено 60% личного состава: из-за потерь в РФ по возвращении из Украины расформируют батальон

ВСУ уничтожили более половины батальона РФ.

Оккупанты понесли большие потери в Украине. Поэтому после возвращения из Украины расформируют целые батальоны.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"За время ведения боевых действий в Украине потери 1-го мотострелкового батальона 36 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29 общевойсковой армии составили более 60% личного состава. По решению командующего 29-й армией генерал-майора Колесникова Андре возвращение из Украины 1 мотострелковый батальон 36 бригады будет полностью расформирован", — сообщил журналист.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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