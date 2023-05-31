Уничтожены 32 беспилотника и нанесен 11 ударов по районам сосредоточения военной техники врага: главное по возведению Генштаба

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 31.05.2023 по российскому вторжению.

Начались четыреста шестьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против государства.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Российская федерация, понеся большие потери, продолжает вести захватническую войну. Продолжает применять тактику террора, пытаясь запугать население Украины, наносит удары, производит обстрелы не только военных, но и гражданских объектов.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БпЛА "Shahed". Почти все дроны были уничтожены нашими защитниками. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 64 авиационных и 1 ракетного удара, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 22 вражеских атаки.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник предпринял неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также нанес авиационный удар в районе села Уды. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Янжуловка, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Атинское, Угроиды, Большая Писаревка Сумской области.

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На Купянском направлении противник вел бесполезные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской и Стельмаховки Луганской областей. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия к югу от Кузьминого, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Спорному — Донецкой.

На Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Веселого и ракетного — в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. В то же время противник нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийские обстрелы получили Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Пречистовки и Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомыс Херсонской области, Херсон, а также город Очаков Николаевской области.

Во временно оккупированной Ялте АР Крым российские оккупационные власти незаконно отбирают недвижимое имущество у граждан Украины, которые за период оккупации полуострова не приняли российское гражданство. В такие дома заселяются военнослужащие российских оккупационных войск.

Захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению разными способами. В частности, в Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки нашими защитники уничтожили 32 ударных БпЛА типа "Shahed".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что ранее аналитики сообщали, что российский диктатор Владимир Путин отдает приказы о масштабных ракетных ударах из-за неспособности войск РФ добиться решающих эффектов на поле боя.