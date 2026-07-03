Уничтожены бомбившие Украину самолеты: СБУ массированно ударила по ангарам с истребителями РФ в Крыму

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Служба безопасности Украины снова поразила ангары с истребителями на военном аэродроме Саки в Крыму в рамках 40-дневной операции влияния на РФ. Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в том числе ангары с истребителями.

Об этом сообщили в СБУ.

«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, СБУ нанесла успешный удар беспилотниками по военным аэродромам „Саки“ и „Гвардейское“ во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

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На аэродроме «Саки» поражены семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожены или повреждены, по меньшей мере, семь самолетов.

Напомним, это уже второй удар СБУ по аэродрому «Саки» за неделю.

Военные аэродромы Саки и Гвардейское являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, наносящие ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивающие действия российской группировки на южном направлении.

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