Уничтожены четыре нефтебазы: эксперт об угрозе для рынка горючего в Украине

Пожар на нефтебазе в Киевской области / © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

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Сентябрь стал тяжелым месяцем для топливного рынка Украины — в результате российских атак сгорели четыре нефтебаза крупных операторов.

Об этом в интервью Новости.LIVE сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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Специалист подчеркнул, что Украине критически необходимы стратегические запасы горючего, однако формировать их в обычных наземных резервуарах сегодня крайне опасно.

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«Любой запас, который там будет размещен, — это вопрос нескольких недель в лучшем случае. Потом он сгорит, а бизнес обанкротится», — отметил Куюн.

В то же время эксперт скептически оценивает идею хранения стратегических резервов горючего за границей.

По словам Сергея Куюна, в соседних странах свободных резервуаров почти нет. Кроме того, для работы, например, в Польше украинским компаниям нужны местные лицензии на оптовую торговлю, хранение и импорт, требующие колоссальных инвестиций.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла удар по нефтебазе сети KLO в Броварском районе Киевской области. На месте атаки разгорелся масштабный пожар.

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