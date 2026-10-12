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Уничтожены четыре нефтебазы: эксперт об угрозе для рынка горючего в Украине
Эксперт топливного рынка Сергей Куюн рассказал о последствиях сентябрьских атак РФ на украинские нефтебазы и объяснил, почему создание стратегических запасов горючего внутри страны и за рубежом является сверхсложной задачей.
Сентябрь стал тяжелым месяцем для топливного рынка Украины — в результате российских атак сгорели четыре нефтебаза крупных операторов.
Об этом в интервью Новости.LIVE сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн.
Специалист подчеркнул, что Украине критически необходимы стратегические запасы горючего, однако формировать их в обычных наземных резервуарах сегодня крайне опасно.
«Любой запас, который там будет размещен, — это вопрос нескольких недель в лучшем случае. Потом он сгорит, а бизнес обанкротится», — отметил Куюн.
В то же время эксперт скептически оценивает идею хранения стратегических резервов горючего за границей.
По словам Сергея Куюна, в соседних странах свободных резервуаров почти нет. Кроме того, для работы, например, в Польше украинским компаниям нужны местные лицензии на оптовую торговлю, хранение и импорт, требующие колоссальных инвестиций.
Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла удар по нефтебазе сети KLO в Броварском районе Киевской области. На месте атаки разгорелся масштабный пожар.