ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

Уничтожены четыре нефтебазы: эксперт об угрозе для рынка горючего в Украине

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн рассказал о последствиях сентябрьских атак РФ на украинские нефтебазы и объяснил, почему создание стратегических запасов горючего внутри страны и за рубежом является сверхсложной задачей.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пожар на нефтебазе в Киевской области

Пожар на нефтебазе в Киевской области / © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Сентябрь стал тяжелым месяцем для топливного рынка Украины — в результате российских атак сгорели четыре нефтебаза крупных операторов.

Об этом в интервью Новости.LIVE сообщил эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

Специалист подчеркнул, что Украине критически необходимы стратегические запасы горючего, однако формировать их в обычных наземных резервуарах сегодня крайне опасно.

«Любой запас, который там будет размещен, — это вопрос нескольких недель в лучшем случае. Потом он сгорит, а бизнес обанкротится», — отметил Куюн.

В то же время эксперт скептически оценивает идею хранения стратегических резервов горючего за границей.

По словам Сергея Куюна, в соседних странах свободных резервуаров почти нет. Кроме того, для работы, например, в Польше украинским компаниям нужны местные лицензии на оптовую торговлю, хранение и импорт, требующие колоссальных инвестиций.

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла удар по нефтебазе сети KLO в Броварском районе Киевской области. На месте атаки разгорелся масштабный пожар.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie