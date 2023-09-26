Уничтожены зернохранилища и фуры: как выглядит порт Подунавья после атаки дронов

Есть потерпевшие.
Ночью 26 сентября российские оккупанты обстреляли юг Одесской области. Снова под удар дронов попала портовая инфраструктура Подунавья.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и показали новые фото разрушения.
В результате атаки беспилотников пострадали два водителя грузовиков. Кроме того, повреждены зернохранилища, административные здания и грузовики.
"Обзор продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается", – говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Атака дронов на Одесщину
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Фуры пылали как спички! Одесскую область атаковали дроны
Еще до полуночи, а также ночью 26 сентября в Одесской области была объявлена тревога. Воздушные силы информировали об угрозе баллистики и БПЛА.
Ночью Одесскую область атаковали дроны. В ОВА сообщили, что ночью произошли попадания в припортовую инфраструктуру Измаильского района.
Кроме того, в Одесской области приостановил работу паромный пункт пропуска с Румынией. Речь идет о работе паромного пункта пропуска "Орловка".
Читайте также:
- Были не только дроны: Игнат рассказал подробности ночной атаки на Украину.
- РФ атаковала беспилотниками Черкасщину: есть попадание в объект инфраструктуры
- Взрывы в Кривом Роге: россияне ударили по городу
\