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Уничтожены зернохранилища и фуры: как выглядит порт Подунавья после атаки дронов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Уничтожены зернохранилища и фуры: как выглядит порт Подунавья после атаки дронов

Россияне ударили дронами по портовой инфраструктуре в Одесской области. / Фото: Офис генерального прокурора

Есть потерпевшие.

Ночью 26 сентября российские оккупанты обстреляли юг Одесской области. Снова под удар дронов попала портовая инфраструктура Подунавья.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и показали новые фото разрушения.

В результате атаки беспилотников пострадали два водителя грузовиков. Кроме того, повреждены зернохранилища, административные здания и грузовики.

"Обзор продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается", – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Атака в Одесскую область. Фото: Олег Кипер. / ©
Атака в Одесскую область. Фото: Олег Кипер.
оккупанты уничтожают портовую инфраструктуру Одесщины. / © Офис генерального прокурора
оккупанты уничтожают портовую инфраструктуру Одесщины. / Фото: Офис генерального прокурора
Во время атаки дронов уничтожено несколько фур. / © Офис генерального прокурора
Во время атаки дронов уничтожено несколько фур. / Фото: Офис генерального прокурора
Российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру Подунавья. / © Офис генерального прокурора
Российские оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру Подунавья. / Фото: Офис генерального прокурора

Атака дронов на Одесщину

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Фуры пылали как спички! Одесскую область атаковали дроны

Еще до полуночи, а также ночью 26 сентября в Одесской области была объявлена тревога. Воздушные силы информировали об угрозе баллистики и БПЛА.

Ночью Одесскую область атаковали дроны. В ОВА сообщили, что ночью произошли попадания в припортовую инфраструктуру Измаильского района.

Кроме того, в Одесской области приостановил работу паромный пункт пропуска с Румынией. Речь идет о работе паромного пункта пропуска "Орловка".

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Дата публикации
Просмотры
1151
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