Уничтоженные вражеские беспилотники и взрывы в Крыму: главные новости ночи 23 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг снова атаковал Украину беспилотниками: работала ПВО Читать далее –>
- Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы Читать далее –>
- Байден подписал рекордный бюджет Пентагона с миллионными средствами для Украины: заявление Читать далее –>
- Украина может получить первые самолеты F-16 до конца 2023 года — ISW Читать дальше –>
- Украинские военные уничтожили 9 вражеских беспилотников Читать далее –>
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