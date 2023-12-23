Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уничтоженные вражеские беспилотники и взрывы в Крыму: главные новости ночи 23 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
3182
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Уничтоженные вражеские беспилотники и взрывы в Крыму: главные новости ночи 23 декабря 2023 года

Враг продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг снова атаковал Украину беспилотниками: работала ПВО Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы Читать далее –>
  • Байден подписал рекордный бюджет Пентагона с миллионными средствами для Украины: заявление Читать далее –>
  • Украина может получить первые самолеты F-16 до конца 2023 года — ISW Читать дальше –>
  • Украинские военные уничтожили 9 вражеских беспилотников Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3182
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация