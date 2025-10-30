Уничтожил оружие, чтобы скрыть преступления: экс-командиру "Беркута" объявили приговор

Беркут / © Facebook/Svitlana Odarenko

Бывший командир киевского полка «Беркут» приговорен к 10 годам лишения свободы за организацию уничтожения вещественных доказательств по делу о преступлениях на Майдане 20 февраля 2014 года. Экс-руковадитель воспользовался служебным положением, чтобы скрыть следы расстрелов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По его приказу вывезли и разрезали 24 автомата АКМС, снайперскую винтовку Драгунова и другие ружья. Маркировку оружия удалили, а его части утаили в реке Вита, чтобы не дать следствию установить их связь с убийствами. Также исчезли служебные документы подразделения, что значительно усложнило идентификацию конкретных исполнителей преступлений.

Суд вынес приговор заочно, поскольку осужденный скрывается от правосудия. Кроме 10 лет тюрьмы он должен возместить государству около 680 тыс. грн материального ущерба.

Эксочельщика киевского «Беркута» заочно приговорили к 10 годам за уничтожение доказательств расстрелов участников Революции Достоинства. / © Офис Генерального прокурора

«В 2023 году по аналогичным обстоятельствам к 10 годам заключения уже осужден его соучастник, который непосредственно уничтожал оружие. Приговор вступил в законную силу», — отметили в прокуратуре.

Напомним, после Революции достоинства Кусюк сбежал в Крым, а затем в Россию. Генпрокуратура Украины объявила его в розыск и подозревают его в непосредственном управлении разгона Майдана 30 ноября 2013 года.

По запросу Генеральной прокуратуры Россия отказалась арестовывать и проводить экстрадицию бывшего командира киевского полка милиции специального назначения «Беркут» Сергея Кусюка. В Москве это объяснили тем, что Кусюк сейчас уже гражданин Российской Федерации, а своих они не выдают.

